Спортивный директор «Удинезе» прокомментировал возможный трансфер Бийола

Спортивный директор «Удинезе» прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника ЦСКА Яки Бийола.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма сделки по 23-летнему футболисту может составить около пяти миллионов евро с бонусами.

«Мне очень жаль, но мне нечего сказать по поводу перехода Бийола в «Удинезе». Пишут, что уже договорились? Я ничего не могу вам ответить», — приводит «Чемпионат» слова Пьерпаоло Марино.

Напомним, что Бийол пополнил состав ЦСКА в июле 2018 года, перейдя из словенского «Рудара» за 400 тысяч евро. Всего за красно-синих он отыграл 96 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт истекает летом 2023-го.