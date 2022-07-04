«Закон надо исполнять или менять». Игонин - о ведении fan-ID

Бывший защитник питерского «Зенита» Алексей Игонин собирается оформить себе персонифицированную карту болельщика для посещения спортивных арен.

«Планирую оформлять Fan ID - куда деваться. Я законопослушный гражданин. Какие еще могут быть варианты? Пока еще не пытался оформить. Отказы на заявки в выдаче? Понятно, что есть техническая часть, а есть эмоциональная. Все эти части можно разбирать отдельно.

Закон надо исполнять или менять. Механизмы всем известны. Как его менять, тоже механизм понятен. Есть представители регионов, жителей, которые уполномочены решать такие вопросы. В правовом же обществе живем», - приводит слова Игонина «Чемпионат».

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.