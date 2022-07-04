ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Барселона» подписала контракт с Кессье

Хавбек е выступал за «Милан» с 2017 года
04 июля 2022 14:49
автор: Александр Поволоцкий

«Барселона» объявила о подписании полузащитника Франка Кессье.

Как сообщает официальный сайт «сине-гранатовых», 25-летний футболист перешел в каталонский клуб на правах свободного агента. Контракт ивуарийца с «Миланом» истек.

Соглашение Кессье с «Барселоной» будет действовать до 30 июня 2026 года. В договоре прописана сумма отступных — 500 миллионов евро.

В составе »Милана» полузащитник стал чемпионом Италии в минувшем сезоне. Он сыграл 39 матчей, забил семь мячей и сделал результативную передачу.

источник: ФК «Барселона»
Это интересно:
«Золотой сезон отменяется». Фанаты «Ростова» присоединились к бойкоту fan-ID
Новый закон отпугивает зрителей от посещения стадионов.
04.07.2022 15:11
Футбол
автор: Александр Шульгин
Бистрович не планирует приостанавливать контракт с ЦСКА
У футболиста небольшое повреждение бедра.
04.07.2022 15:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Барселона» подписала контракт с Кессье
Хавбек е выступал за «Милан» с 2017 года
04.07.2022 14:49
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Закон надо исполнять или менять». Игонин - о ведении fan-ID
Ветеран не видит ничего плохого в нововведении.
04.07.2022 14:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
Спортивный директор «Удинезе» прокомментировал возможный трансфер Бийола
Контракт словенского футболиста с армейцами рассчитан до конца сезона-2022/23.
04.07.2022 14:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ледяхов назвал фаворита в матче «Зенит» - «Спартак» за Суперкубок России
Встреча пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.
04.07.2022 13:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Спартак» объявил о переходе Тиля в «ПСВ»
Прошлый сезон футболист отыграл в аренде.
04.07.2022 12:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
Москалев рассудит «Спартак» и «Зенит» в Суперкубке, Карасев - на ВАР
Стал известен состав судейской бригады на матч за Суперкубок России.
04.07.2022 12:31
Футбол
автор: Александр Шульгин
Магнуссон может остаться в ЦСКА, клуб предложил новый контракт
Исландец официально стал свободным агентом.
04.07.2022 12:05
Футбол
автор: Александр Шульгин
Борис Ротенберг: Низкий поклон Галицкому, но «Сочи» идет своим путем
Южане впервые в истории выиграли медали РПЛ.
04.07.2022 08:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Может, Абаскаля снимут после пяти туров, Суперкубок для него — момент истины». Панов — о «Спартаке»
Бывший нападающий сборной России и болельщик «Спартака» Александр Панов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от предстоящего 9 июля матче за Суперкубок, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 04.07.2022: на кону 14 197 656 рублей!
4 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Кассьерра забил через три минуты после дебюта! Как «Зенит» победил в Сочи лучшую команду Сербии
В последнем контрольном матче перед Суперкубком России со «Спартаком» команда Сергея Семака победила «Црвену Звезду» - 2:1.
Карлос, это было красиво! Итоги фантастического Гран-при Великобритании
Десятый этап «Формулы-1» подарил потрясающую борьбу лидеров, в которой преуспел Карлос Сайнс из «Феррари». Для испанца это первый титул в карьере.
Привет, Магнус! Скучал по Яну? Непомнящий не оставил шансов другим претендентам на матч с Карлсеном
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий за тур до конца обеспечил себе первое место в турнире претендентов на звание чемпиона мира и второй раз поборется за шахматную корону с ее обладателем – норвежцем Магнусом Карлсеном.
Голы и бомбы. Как устроен футбол в ДНР и ЛНР
40-летние нигерийцы, стадионы, пострадавшие от снарядов, и членство в непризнанной Федерации вместе с цыганами, Пенджабом и Занзибаром... «Плеймейкер» рассказывает о том, что сегодня представляет собой футбол в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
«Проклятье Дрейка» не сработало! Как Адесанья разбил Каннонира в Лас-Вегасе, несмотря на ставку легенды рэпа
Турнир UFC 276 в Лас-Вегасе был украшен несколькими знаковыми поединками.
Квинси — король предсезонки. Как «Спартак» разгромил «Енисей» перед выездом в Питер
Красно-белые в товарищеском матче победили красноярскую команду (3:0). У Квинси Промеса - гол плюс пас, а всего 5 мячей в трех последних играх.
Вяхирева — в Норвегию, Дмитриева — в Словению. Почему из России бегут гандбольные звезды
Сразу две олимпийские чемпионки из нашей сборной по гандболу впервые в карьере заключили контракты с зарубежными клубами.
Федотов-гейт. Молчание агента, поездка на «скорой», статья «до двух лет»
Скандальная история с задержанием средь бела дня экс-вратаря ЦСКА и сборной России Ивана Федотова обречена быть горячей темой на ближайшее время.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика