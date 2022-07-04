«Барселона» подписала контракт с Кессье

«Барселона» объявила о подписании полузащитника Франка Кессье.

Как сообщает официальный сайт «сине-гранатовых», 25-летний футболист перешел в каталонский клуб на правах свободного агента. Контракт ивуарийца с «Миланом» истек.

Соглашение Кессье с «Барселоной» будет действовать до 30 июня 2026 года. В договоре прописана сумма отступных — 500 миллионов евро.

В составе »Милана» полузащитник стал чемпионом Италии в минувшем сезоне. Он сыграл 39 матчей, забил семь мячей и сделал результативную передачу.