Бистрович не планирует приостанавливать контракт с ЦСКА

Представитель полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича высказался относительно будущего хавбека в московском клубе.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист получил повреждение. Бистрович покинул расположение ЦСКА и отправился в Хорватию.

«Нет, Кристиян не будет приостанавливать контракт и пользоваться правилом ФИФА. Он вернется в Россию через 15 дней. Мы относимся к ЦСКА с большим уважением, у нас дружеские отношения», — приводит «РБ-Спорт» слова представителя футболиста.

В минувшем сезоне Кристиян провел восемь матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что нападающие Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА.