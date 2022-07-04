«Золотой сезон отменяется». Фанаты «Ростова» присоединились к бойкоту fan-ID

Фанаты «Ростова» заявили, что присоединяются к бойкоту системы fan-ID и не будут посещать матчи своей команды в следующем сезоне до полной отмены закона.

В сообщении, опубликованном на своем сайте, активные болельщики дончан объяснили, что любой, кто нарушит бойкот любым законным или незаконным способом, будет навсегда изгнан из фанатских рядов.

Также отдельного внимания удостоился так называемый «золотой сезон», который идет в зачет болельщику в случае посещения всех выездных матчей команды. В следующем сезоне выездом будет считаться присутствие фаната возле стадиона в день матча, а само правило «золотого сезона» действовать не будет.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.