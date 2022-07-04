«Арсенал» объявил о переходе Жезуса

Габриэл Жезус подписал с лондонским «Арсеналом» долгосрочный контракт.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, 25-летний футболист будет играть под номером 9. Бразилец скоро присоединится к «канонирам» для подготовки к сезону.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Арсенал» заплатил за экс-форварда «Манчестер Сити» 45 миллионов фунтов, а соглашение будет действовать до июля 2027 года.

В минувшем сезоне Жезус провел 41 матч, в которых забил 13 мячей и сделал 12 голевых передач.