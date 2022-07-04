«Закон принят». Колосков - о введении fan-ID

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что готов оформить fan-ID для посещения российских стадионов.

«Я пока еще не оформлял Fan ID, но обязательно этим займусь. Несмотря на то, как мы к нему относимся, сделать это придется всем - закон принят.

Как эта система повлияет на посещение матчей, пока трудно сказать, предсказать это невозможно. Жизнь покажет», - приводит слова Колоскова Sport24.ru.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.