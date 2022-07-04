Мозес вернулся в расположение «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес вернулся в российскую столицу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 31-летний футболист готов приступить к работе с красно-белыми.

Ранее в СМИ появилась информация, что нигериец не вернулся в расположение »Спартака» к намеченному сроку. Причиной отсутствия футболиста стала позиции его супруги, которая выступила против возвращения Мозеса в Россию.

В прошлом сезоне вингер провел 33 матча за «Спартак», в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.