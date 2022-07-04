Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров возглавил «Звезду» из Санкт-Петербурга

Пресс-служба «Звезды» из Санкт-Петербурга сообщила о том, что пост главного тренера команды занял бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров.

В данный момент срок контракта клуба ФНЛ-2 с 35-летним специалистом пока неизвестен.

Напомним, что с июля прошлого года Комбаров пребывал в статусе свободного агента после того, как покинул «Крылья Советов». В составе «Спартака» он выступал в период с 2010 по 2019 годы. В общей сложности игрок провел за клуб 274 матча, забил 27 голов и отдал 44 результативных передачи. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России.

За сборную России защитник сыграл 47 встреч.