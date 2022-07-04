Защитник «Краснодара» Рамирес заявил, что он не покинет российский клуб в летнее трансферное окно

Левый защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес ответил на вопрос о том, покинет ли он российскую команду этим летом.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, временно приостановить действия своих контрактов с клубами до лета 2023 года.

– Счастлив снова вернуться в «Краснодар», рад, что все получилось. Мой контракт с клубом действует еще два года, поэтому я остаюсь, все окей. С нетерпением жду нового сезона. На неделе поеду на МРТ, и если все будет хорошо, то приступлю к тренировкам с командой, – цитирует Рамиреса «РБ-Спорт».

Напомним, что Рамирес выступает за «Краснодар» с января 2017 года. Всего за «быков» 27-летний эквадорец отыграл 148 матчей, забил один гол и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Добавим, что трудовое соглашение футболиста с южанами было приостановлено с марта по июнь этого года.