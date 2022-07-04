В «Базеле» сообщили о том, что клуб ведет переговоры с ЦСКА по возвращению Чалова

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, выступавший за «Базель» на правах аренды во второй половине сезона-2021/22, может вернуться в швейцарский клуб.

Как сообщил руководитель пресс-службы «ротблау» Симон Вальтер, команда ведет переговоры с армейцами по поводу перехода 24-летнего футболиста этим летом.

– «Базель» и ЦСКА продолжают разговоры по поводу Чалова. Федор отлично интегрировался, клуб и команда были бы счастливы, если бы он остался в Швейцарии, но, конечно, это вопрос, который должны урегулировать между собой два клуба, – цитирует Вальтера «РБ-Спорт».

Напомним, что в составе «Базеля» Чалов отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса. При этом действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.