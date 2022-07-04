ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В «Базеле» сообщили о том, что клуб ведет переговоры с ЦСКА по возвращению Чалова

Ранее футболист вернулся в расположение армейцев после аренды в швейцарском клубе.
04 июля 2022 16:57
автор: Владислав Корегин

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, выступавший за «Базель» на правах аренды во второй половине сезона-2021/22, может вернуться в швейцарский клуб.

Как сообщил руководитель пресс-службы «ротблау» Симон Вальтер, команда ведет переговоры с армейцами по поводу перехода 24-летнего футболиста этим летом.

– «Базель» и ЦСКА продолжают разговоры по поводу Чалова. Федор отлично интегрировался, клуб и команда были бы счастливы, если бы он остался в Швейцарии, но, конечно, это вопрос, который должны урегулировать между собой два клуба, – цитирует Вальтера «РБ-Спорт».

Напомним, что в составе «Базеля» Чалов отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса. При этом действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
Ещенко назначен на должность технического директора академии «Спартака»
Ранее он находился в тренерском штабе столичной команды.
04.07.2022 17:59
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кристенсен официально стал игроком «Барселоны»
Кристенсен официально стал игроком «Барселоны»
Датский футболист присоединился к команде на правах свободного агента.
04.07.2022 17:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дзюба отказался от предложения китайского клуба, предлагавшего ему зарплату в 2 млн долларов в год
Дзюба отказался от предложения китайского клуба, предлагавшего ему зарплату в 2 млн долларов в год
Российский футболист все еще не может найти себе новую команду.
04.07.2022 17:27
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тиль прокомментировал переход из «Спартака» в ПСВ
За московский клуб футболист провел 24 матча.
04.07.2022 17:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Манчестер Юнайтед» договорился с Эриксеном о подписании трехлетнего контракта
«Манчестер Юнайтед» договорился с Эриксеном о подписании трехлетнего контракта
В данный момент датский футболист является свободным агентом.
04.07.2022 17:13
Футбол
автор: Владислав Корегин
В «Базеле» сообщили о том, что клуб ведет переговоры с ЦСКА по возвращению Чалова
Ранее футболист вернулся в расположение армейцев после аренды в швейцарском клубе.
04.07.2022 16:57
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Зенит» договорился с «Сочи» о переходе Родригао
Ранее в клуб из Санкт-Петербурга перешел нападающий Матео Кассьерра.
04.07.2022 16:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Защитник «Краснодара» Рамирес заявил, что он не покинет российский клуб в летнее трансферное окно
Защитник «Краснодара» Рамирес заявил, что он не покинет российский клуб в летнее трансферное окно
Эквадорский футболист выступает в команде РПЛ с зимы 2017 года.
04.07.2022 16:33
Футбол
автор: Владислав Корегин
Мозес вернулся в расположение «Спартака»
Футболист перешел в столичный клуб в октябре 2020 года.
04.07.2022 16:18
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров возглавил «Звезду» из Санкт-Петербурга
Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров возглавил «Звезду» из Санкт-Петербурга
Команда выступает в ФНЛ-2.
04.07.2022 16:16
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Федотов и ЦСКА» — тренд лета-2022. Обзор мемов
Главные футбольные события в картинках и видео.
«Может, Абаскаля снимут после пяти туров, Суперкубок для него — момент истины». Панов — о «Спартаке»
Бывший нападающий сборной России и болельщик «Спартака» Александр Панов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от предстоящего 9 июля матче за Суперкубок, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 04.07.2022: на кону 14 197 656 рублей!
4 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Кассьерра забил через три минуты после дебюта! Как «Зенит» победил в Сочи лучшую команду Сербии
В последнем контрольном матче перед Суперкубком России со «Спартаком» команда Сергея Семака победила «Црвену Звезду» - 2:1.
Карлос, это было красиво! Итоги фантастического Гран-при Великобритании
Десятый этап «Формулы-1» подарил потрясающую борьбу лидеров, в которой преуспел Карлос Сайнс из «Феррари». Для испанца это первый титул в карьере.
Привет, Магнус! Скучал по Яну? Непомнящий не оставил шансов другим претендентам на матч с Карлсеном
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий за тур до конца обеспечил себе первое место в турнире претендентов на звание чемпиона мира и второй раз поборется за шахматную корону с ее обладателем – норвежцем Магнусом Карлсеном.
Голы и бомбы. Как устроен футбол в ДНР и ЛНР
40-летние нигерийцы, стадионы, пострадавшие от снарядов, и членство в непризнанной Федерации вместе с цыганами, Пенджабом и Занзибаром... «Плеймейкер» рассказывает о том, что сегодня представляет собой футбол в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
«Проклятье Дрейка» не сработало! Как Адесанья разбил Каннонира в Лас-Вегасе, несмотря на ставку легенды рэпа
Турнир UFC 276 в Лас-Вегасе был украшен несколькими знаковыми поединками.
Квинси — король предсезонки. Как «Спартак» разгромил «Енисей» перед выездом в Питер
Красно-белые в товарищеском матче победили красноярскую команду (3:0). У Квинси Промеса - гол плюс пас, а всего 5 мячей в трех последних играх.
Вяхирева — в Норвегию, Дмитриева — в Словению. Почему из России бегут гандбольные звезды
Сразу две олимпийские чемпионки из нашей сборной по гандболу впервые в карьере заключили контракты с зарубежными клубами.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика