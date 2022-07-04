Тиль прокомментировал переход из «Спартака» в ПСВ

Экс-полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль прокомментировал свой переход в ПСВ.

Напомним, что в прошлом сезоне 24-летний футболист выступал за «Фейеноорд» на правах аренды. Контракт с ПСВ рассчитан до 2026 года.

«Тренер Руд ван Нистелрой выразил мне доверие и рассказал об амбициях ПСВ. Это убедило меня. Я хочу выигрывать здесь трофеи. Был горд, когда ко мне обратились из ПСВ. Картина, которую нарисовал мне клуб, была очень привлекательной», - цитирует Тиля официальный сайт ПСВ.

В прошлом сезоне Гус провел 49 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал пять результативных передач.