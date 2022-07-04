«Манчестер Юнайтед» договорился с Эриксеном о подписании трехлетнего контракта

Руководство «Манчестер Юнайтед» находится в шаге от того, чтобы заключить контракт с атакующим полузащитником Кристианом Эриксеном.

Как сообщает The Athletic, 30-летний датчанин готов присоединиться к «красным дьяволам» этим летом и подписать с командой трудовое сотрудничество сроком на три года. Отмечается, что в скором времени может состояться медицинское обследование хавбека в новом клубе.

Напомним, что с 1 июля Эриксен стал свободным агентом после того, как он покинул «Брентфорд». В прошедшем сезоне полузащитник отыграл 11 матчей, забил один гол и отдал четыре результативных паса.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Аякса», «Интера» и «Тоттенхэма».