Дзюба отказался от предложения китайского клуба, предлагавшего ему зарплату в 2 млн долларов в год

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба отклонил предложение одного из клубов чемпионата Китая. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно данным источника, 33-летнему футболисту предлагали трудовое соглашение с зарплатой в два миллиона долларов в год.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что нападающий все еще не может достичь договоренности с турецкими командами по зарплате.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.