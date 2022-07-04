Кристенсен официально стал игроком «Барселоны»

Бывший центральный защитник «Челси» Андреас Кристенсен, ранее покинувший лондонский клуб на правах свободного агента, подписал контракт с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.
По информации источника, трудовое сотрудничество между сине-гранатовыми и 26-летним датчанином рассчитано до конца сезона-2025/26.
Напомним, что Кристенсен находился в клубной системе «Челси» с июля 2012 года. Всего за синих он отыграл 160 матчей, забил два гола и отдал два результативных паса. Вместе с командой футболист стал обладателем Лиги чемпионов, а также Лиги Европы.
источник: ФК «Барселона»