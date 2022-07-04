Минцифры: Сервис по оформлению fan-ID работает в штатном режиме

Министерство цифрового развития РФ рассказало о работе сервиса по оформлению карты болельщика.

Напомним, что fan-ID с 4 июля можно оформить на портале «Госуслуги».

«На данный момент сервис работает в штатном режиме, и ведется прием заявлений. Время обработки и проверки данных может занять до 72 часов. Пользователи, у которых не получилось с первого раза загрузить данные, получат разъяснения в личном кабинете или на электронную почту о порядке действий», - говорится в сообщении на официальном сайте Минцифры.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона.