Мостовой выразил мнение, что уход легионеров из ЦСКА не является катастрофой для клуба

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу ухода иностранных футболистов из ЦСКА.

Ранее стало известно, что полузащитник Арнор Сигурдссон и нападающий Чидера Эджуке приостановили свои контракты с армейским клубом. При этом отмечалось, что защитник красно-синих Яка Бийол близок к переходу в «Удинезе».

– Никакой катастрофы нет. Потихоньку уходят иностранцы. Да, «Зенит» разнес их, ну а что делать. Сейчас из «Зенита» убери иностранцев, и будет то же самое. В «Краснодаре» убрали легионеров, я не понимал, где «Краснодар», где «Ростов», где еще кто-то, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Добавим, что в матче первого тура РПЛ сезона-2022/23 подопечные Владимира Федотова сыграют дома с «Уралом». Встреча пройдет 16 июля. Начало – в 15:00 мск.