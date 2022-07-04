«Торпедо» одержало победу над «СКА-Хабаровском» в товарищеском матче

Товарищеский матч между «Торпедо» и «СКА-Хабаровском» завершился победой московской команды со счетом 3:1.

Отметим, что в составе автозаводцев голы забили Давид Караев, отличившийся на 22-й минуте, а также Иван Енин (36) и Мухаммад Султонов (49). У соперника забитый мяч на счету футболиста, проходящего просмотр в стане дальневосточников.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Торпедо» под руководством Александра Бородюка вышло в РПЛ. В первом туре столичный клуб сыграет дома против «Сочи». Матч запланирован на 17 июля.