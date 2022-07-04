Урунов и Зуев находятся в списке интересов «Химок»

Полузащитник московского «Спартак» Остон Урунов и бывший игрок казанского «Рубина» Александр Зуев могут продолжить карьеру в «Химках».

Ранее подмосковный клуб покинул шведский защитник Филип Дагерстол.

«В нашем трансферном списке много фамилий, мы рассматриваем разных игроков. Урунов и Зуев есть в списке интересов, это игроки, которые на виду. Однако для нас важным условием являются контракты, мы не можем платить большие деньги игрокам, которые могут у нас не заиграть», – приводят «РИА Новости» слова члена наблюдательного совета »Химок» Романа Терюшкова.

Напомним, что Зуев выступал за «Рубин» с 2019 года. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.