Гурцкая заявил, что главный тренер «Валенсии» Гаттузо заинтересован в подписании Баринова

Известный агент Тимур Гурцкая высказался по поводу возможного перехода опорного полузащитника «Локомотива» Дмитрий Баринова в «Валенсию» этим летом.

Ранее в СМИ появилась новость, что 25-летний хавбек входит в сферу интересов «Динамо». Также отмечалось, что железнодорожники намерены заработать 6-8 миллионов евро на продаже футболиста.

– Я точно знаю, что он есть в шорт-листе у Гаттузо. Я лично с Рино разговаривал, и он есть в шорт-листе, но я не представляю, чтобы сейчас российский игрок поехал в Испанию. Рино приезжал в Москву, он очень хорошо знает чемпионат России и хорошо знает Диму, – сказал Гурцкая YouTube-каналу «Вышли!».

Напомним, что Баринов является воспитанником академии «Локомотива». В составе столичной команды он провел 149 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

За сборную России полузащитник отыграл 13 встреч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.