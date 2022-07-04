Новичок «Локомотива» Фассон подтвердил, что «Барселона» была заинтересована в его подписании

Центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон, пополнивший состав железнодорожников в летнее трансферное окно, рассказал о том, что ранее он входил в сферу интересов «Барселоны».

Отметим, что 21-летний бразилец подписал с красно-зелеными четырехлетний контракт. Согласно слухам, москвичи заплатили «Атлетико Паранаэнсе» три миллиона евро за переход футболиста.

– Бразильские СМИ писали, что, когда я уходил из «Сан-Паулу», мной интересовалась «Барса»? «Барселона» и другие клубы интересовались. Хотя интереса может быть сколько угодно, а по факту ничего конкретного, – цитирует Фассона «Чемпионат».

Напомним, что Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года. Всего в составе клуба он отыграл 20 матчей, не отличившись голевыми действиями.

За сборную Бразилии U-20 футболист провел одну встречу.