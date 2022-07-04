Тудор официально сменил Сампаоли на посту главного тренера «Марселя»

Пресс-служба «Марселя» сообщила о том, что новым главным тренером клуба стал Игор Тудор.

По информации источника, трудовое соглашение между французской командой и 44-летним хорватом рассчитано до 30 июня 2024 года. Отметим, что ранее пост наставника провансальцев покинул аргентинец Хорхе Сампаоли.

Напомним, что в прошедшем сезоне Тудор возглавлял «Верону». При нем «мастифы» заняли девятое место в турнирной таблице Серии А. Также в своей карьере специалист тренировал «Галатасарай», «Удинезе», ПАОК, «Карабюкспор» и «Хайдук».