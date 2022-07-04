Давыдов станет игроком «Химок»

«Химки» планируют заключить контракта с экс-нападающим «Спартака» Денисом Давыдовым.

Напомним, что в минувшем сезоне 27-летний футболист провел в клубе «Знамя Труда» из Орехова-Зуева.

«После первых сборов мы довольны Денисом Давыдовым. Он действительно игрок неплохого качества. Последний сезон пристально следили и смотрели за ним. Надеюсь, что сейчас он начнёт прогрессировать. Мы близки к подписанию соглашения с Денисом», — приводит «Чемпионат» слова члена наблюдательного совета »Химок» Романа Терюшкова.

Добавим, что трудовой договор с Давыдовым планируют заключить на один сезон.