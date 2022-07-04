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В ЦСКА разочарованы решением Эджуке приостановить свой контракт с московским клубом

Ранее сообщалось, что нигерийский футболист продолжит карьеру в «Герте».
04 июля 2022 21:12
автор: Владислав Корегин

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу ухода флангового нападающего Чидеры Эджуке из армейского клуба.

Ранее стало известно, что 24-летний нигериец принял решение приостановить свой контракт с красно-синими на один сезон. Ожидается, что игрок пополнит состав «Герты», которую возглавляет экс-наставник «Динамо» Сандро Шварц.

– Эджуке приостановил контракт, мы разочарованы. Несмотря на все усилия, которые предпринимал клуб, это произошло. Мы не согласны с данным решением, но формально Эджуке имел право это сделать. Планируем обжаловать этот решение, – приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Напомним, что Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» в августе 2020 года за 11,5 миллионов евро, подписав с московским клубом четырехлетний контракт. Всего за армейцев он отыграл 65 матчей, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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