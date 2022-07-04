«Ахмат» не готов платить за переход нападающего «Уфы» Агаларова больше трех миллионов евро

Руководство «Ахмата» продолжает вести переговоры по трансферу форварда «Уфы» Гамида Агаларова этим летом.

Как сообщает «РБ-Спорт», клуб из Чечни готов заплатить за переход 21-летнего футболиста не более трех миллионов евро. При этом по контракту уфимцы могут иметь определенный процент от последующей продажи нападающего.

Ранее в СМИ появилась информация, что на игрока также претендует «Ростов».

Напомним, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.