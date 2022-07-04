Бывший форвард «Краснодара» Ботхейм пополнит состав клуба чемпионата Италии

Команда Серии А «Салернитана» находится в шаге от подписания бывшего нападающего «Краснодара» Эрика Ботхейма.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «морские коньки» заключат с 22-летним норвежцем контракт сроком на четыре года. Отмечается, что в ближайшее время футболист должен пройти медицинский осмотр в итальянской команде.

Напомним, что Ботхейм перешел в «Краснодар» в январе этого года из «Буде-Глимта» за восемь миллионов евро. Однако в составе южан он не провел ни одного матча, приостановив свой контракт с клубом весной. В середине мая форвард расторг трудовое соглашение с «быками» в одностороннем порядке.