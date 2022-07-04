«Пари Нижний Новгород» обыграл ЦСКА в матче Кубка PARI Премьер благодаря двум автоголам

Футболисты клуба «Пари Нижний Новгород» одержали победу над ЦСКА (2:0) в матче турнира Кубок PARI Премьер.

Отметим, что оба гола в прошедшей встрече были забиты армейцами в свои ворота. Их авторами стали хавбек Константин Кучаев (19-я минута) и защитник Игорь Дивеев.

Добавим, что на 61-й минуте главный арбитр игры Ян Бобровский удалил полузащитника красно-синих Максима Мухина за вторую желтую карточку.

Кубок PARI Премьер

ЦСКА – «Пари Нижний Новгород» – 0:2 (0:1)

Голы: Кучаев, 19 (в свои ворота). Дивеев, 81 (в свои ворота)

Стартовые составы

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Каптилович, Большаков, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Ермаков, Медина, Заболотный.

«Пари НН»: Гойло, Юлдошев, Александров, Кечкеш, Гоцук, Корнюшин, Майга, Калинский, Берковский, Милсон, Сулейманов.

Удаление: Мухин (61).