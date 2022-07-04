«Ростов» объявил о том, что клуб вновь арендовал защитника «Локомотива» Сильянова

Правый защитник «Локомотива» Александр Сильянов, выступавший за «Ростов» на правах аренды во второй половине сезонеа-2021/22, останется в составе южан. Об этом сообщает пресс-служба донской команды.

По информации источника, ростовчане вновь арендовали 21-летнего футболиста. Отмечается, что трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Напомним, что Сильянов находится в клубной системе «Локомотива» с августа 2019 года. Всего за железнодорожников он отыграл 14 матчей, не отличившись голевыми действиями. Его действующий контракт истекает летом 2026-го.

В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 12 встречах «Ростова», сделав два результативных паса.