Марио Фернандес может продолжить свою карьеру в «Атлетико Паранаэнсе»

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес, ранее приостановивший свою игровую карьеру, входит в сферу интересов «Атлетико Паранаэнсе».
Как сообщает Globo, совет директоров клуба из Куритибы, а также главный тренер Луис Фелипе Сколари планируют пригласить в команду 31-летнего футболиста.
Напомним, что по окончании сезона-2021/22 Фернандес принял решение временно приостановить профессиональную карьеру. Он выступал за ЦСКА с 2012 года. Всего за клуб он провел 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В составе армейцев футболист стал трехкратным чемпионом России.
источник: Globo.com