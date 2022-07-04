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Марио Фернандес может продолжить свою карьеру в «Атлетико Паранаэнсе»

Ранее игрок принял решение сделать паузу в карьере.
Марио Фернандес может продолжить свою карьеру в «Атлетико Паранаэнсе»
04 июля 2022 23:15
автор: Владислав Корегин
автор фото: ПФК ЦСКА

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес, ранее приостановивший свою игровую карьеру, входит в сферу интересов «Атлетико Паранаэнсе».

Как сообщает Globo, совет директоров клуба из Куритибы, а также главный тренер Луис Фелипе Сколари планируют пригласить в команду 31-летнего футболиста.

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 Фернандес принял решение временно приостановить профессиональную карьеру. Он выступал за ЦСКА с 2012 года. Всего за клуб он провел 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В составе армейцев футболист стал трехкратным чемпионом России.

источник: Globo.com
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