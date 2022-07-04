Французское издание сообщило о подписании двухлетнего контракта между «ПСЖ» и Галтье

Стало известно о том, что 4 июля «ПСЖ» подписал контракт с экс-наставником «Ниццы» Кристофом Галтье.

Согласно информации L'Equipe, 55-летний специалист заключит с парижанами двухлетнее трудовое соглашение. При этом отмечается, что завтра французская команда официально объявит о данном назначении.

Добавим, что в прошедшем сезоне Галтье возглавил «Ниццу». При нем клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Этим летом он расторг контракт с «орлятами».

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Сент-Этьен» и «Лилль».