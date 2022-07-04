Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал поражение армейского клуба от «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча Кубка PARI Премьер, в котором армейцы уступили клубу «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:2.

Отметим, что оба гола в прошедшей встрече были забиты красно-синими в свои ворота. Их авторами стали хавбек Константин Кучаев и защитник Игорь Дивеев. При этом во втором тайме был удален с поля полузащитник Максим Мухин.

– Начали неплохо, что-то получалось, создали пару моментов и похожих на моменты ситуаций. Получили автогол, все разрушилось. Пока нет баланса, кто-то на травме, кто-то слишком молод. Сложно это назвать прообразом игры, – приводит слова Федотова «Чемпионат».

Добавим, что под руководством Федотова ЦСКА принял участие в трех товарищеских встречах. Помимо поражения от «Пари НН», армейцы уступили «Велесу» (0:2) и «Зениту» (0:3).