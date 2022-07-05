«Динамо» может предложить 6 млн евро за бразильского полузащитника «Атлетико Минейро»

Московское «Динамо» интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» бразильцем Рубенсом, сообщает Goal.com.

По данным источника, бело-голубые могут заплатить 5,5 до 6 млн евро «Атлетико Минейро», который владеет 85 процентами прав на 21-летнего левого полузащитника. При этом официального предложения бело-голубые не делали.

Контракт Рубенса с бразильским клубом истекает 31 декабря 2023 года. В этом году атакующий полузащитник забил один мяч и отдал одну голевую передачу в 22 матчах.