Воспитанник «Локомотива» Севикян, выступавший за «Леванте», близок к переходу в «Пари НН»

Российский полузащитник Эдгар Севикян близок к переходу в «Парии НН».

«Севикян перейдет в «Пари НН» на правах свободного агента. Стороны согласовали почти все условия контракт», - сообщает Чемпионат.

Севикян является воспитанником московского «Локомотива». В 15-летнем возрасте он перешел в академию «Леванте». За основную команду клуба россиянин провел два матча за пять лет, не отличившись результативными действиями, за молодежную - «Атлетико Леванте» 44 игры, в которых забил четыре гола.

Этим летом «Леванте» не стал продлевать контракт с Севикяном.