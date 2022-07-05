Гончаренко хочет, чтобы Дивеев и Сперцян попробовали свои силы в другом чемпионате

Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко считает, что защитнику Игорю Дивееву и хавбеку Эдураду Сперцяну надо уехать за границу.

«Игорь физически сильный, потому что прыгает, стартует хорошо. Для его роста, веса очень хорошие развороты. Он хорош при стандартных положениях как в атаке, так и в защите. Очень важно, что он имеет резерв для роста. Мне бы очень хотелось, чтобы он и Сперцян попробовали себя в другом чемпионате, чтобы понять, насколько еще они готовы прибавить», - приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

В прошлом сезоне Девеев провел 29 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов. К армейцам защитник пришел в 2019 году из «Уфы».

Напомним, что Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». Всего за основную команду «быков» он отыграл 34 матча, забил восемь голов и отдал четыре результативных паса.