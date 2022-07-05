«Оренбург» заключил контракт с аргентинским нападающим Мансильей

Пресс-служба «Оренбурга» сообщила о том, что к команде присоединился форвард Брайан Мансилья.

В данный момент срок контракта между российским клубом и 25-летним аргентинцем пока неизвестен. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

Напомним, что Мансилья является воспитанником академии «Расинга». Всего за клуб он отыграл 38 матчей, забив три гола. Ранее нападающий защищал цвета аргентинских «Кильмеса», «Химнасии» и «Платенсе», а также португальских «Витории» и «Фаренсе».

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Оренбург» вышел в РПЛ. В матче первого тура подопечные Марцела Лички сыграют дома с «Крыльями Советов».