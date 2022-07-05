«Аталанта» рассматривает возможность подписания полузащитника «Локомотива» Бека Бека

Руководство «Аталанты» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Локомотива» Алексису Бека-Бека.

Как сообщает Media Foot Marseille, в стане «бергамасков» считают, что 21-летний француз сможет усилить среднюю линию команды в летнее трансферное окно. Также отмечается, что клуб Серии А претендует на подписание двух хавбеков, а именно Ибраимы Диалло («Саутгемптон») и Бубакари Сумаре («Лестер»).

Напомним, что Бека Бека пополнил состав «Локомотива» в августе прошлого года, подписав с командой пятилетний контракт. Сумма его трансфера из «Кана» составила шесть миллионов евро. В прошедшем сезоне игрок провел 26 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отдав четыре результативных передачи.