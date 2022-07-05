В «Аталанте» заявили, что клуб не заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Бека Бека

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико отреагировал на появившуюся новость о том, что клуб заинтересован в подписании опорного полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.
Ранее стало известно, что 21-летний француз находится в шорт-листе итальянской команды в летнее трансферное окно.
– Фигурирует ли Бека-Бека в шорт-листе «Аталанты»? Нет, – приводит слова Д'Амико «Чемпионат».
Напомним, что Бека Бека перешел в «Локомотив» в августе прошлого года из «Кана» за шесть миллионов евро. В прошедшем сезоне хавбек отыграл 26 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отдав четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.
источник: Чемпионат.com