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Почеттино был уволен с поста главного тренера «ПСЖ»

Аргентинский специалист возглавлял команду с января 2021 года.
Почеттино был уволен с поста главного тренера «ПСЖ»
05 июля 2022 13:54
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «ПСЖ»

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» сообщил об уходе Маурисио Почеттино с должности главного тренера команды.

По информации источника, парижский клуб принял решение уволить 50-летнего аргентинца. Ранее в СМИ появилась новость о том, что его место займет экс-наставник «Ниццы» и «Лилля» Кристоф Галтье.

Напомним, что Почеттино возглавлял «ПСЖ» с января прошлого года. Под его руководством команда одержала 56 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. При нем коллектив стал чемпионом Франции, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

источник: ФК «ПСЖ»
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