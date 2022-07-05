Радченко заявил, что «Зенит» не будет испытывать сложности с поиском замены Венделу

Экс-игрок сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал возможный уход полузащитника «Зенита» Вендела из петербургского клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что агент 24-летнего бразильца предложил услуги своего клиента «Наполи» и «Эвертону».

– Это будет потеря. Он приносил очень большую пользу именно в середине поля в постановке игры «Зенита». Не думаю, что его будет сложно заменить. Мы видим, что иностранцы подписывают контракты. Думаю, у руководства есть предположения, и они идут на шаг вперед, – цитирует Радченко «Чемпионат».

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 55 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 19 миллионов евро.