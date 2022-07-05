Билялетдинов считает, что ЦСКА стоит подписать бывшего защитника «Динамо» Евгеньева

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал уход из «Динамо» центрального защитника Романа Евгеньева.

Отметим, что 23-летний футболист покинул стан московского клуба по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе игрока в «Крылья Советов».

– Уход из «Динамо» Евгеньева читался после весны. Просто клуб изучил инвестиционную привлекательность данного сотрудничества: продлевать или расстаться. Думаю, что Евгеньев сможет помочь ЦСКА. Он ведь с опытом в РПЛ, а ущемленное самолюбие добавит игроку мотивации, – цитирует Билялетдинова Betonmobile.

Напомним, что Евгеньев является воспитанником академии «Динамо». Всего за бело-голубых он отыграл 86 матчей, забил два гола и отдал два результативных паса.

В составе сборной России защитник провел одну встречу.