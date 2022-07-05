«Урал» крупно уступил «Уфе» в товарищеском матче

Футболисты «Урала» потерпели поражение от «Уфы» (1:4) в рамках товарищеского матча, который прошел 5 июля в Екатеринбурге.

Отметим, что в составе уральцев гол забил полузащитник Эрик Бикфалви. Соперник ответил забитыми мячами нападающих Дилана Ортиса и Тимура Жамалетдинова, а также хавбеков Владислава Камилова и Эгаша Касинтуры.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ и сохранил прописку в лиге. Что касается «Уфы», то команда из Башкортостана стала 14-й – в стыковых матчах коллектив уступил «Оренбургу» (2:2, 1:2) и покинул элитный дивизион.