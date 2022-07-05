Мозес и Николсон присоединились к летнему сбору «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что фланговый полузащитник Виктор Мозес и нападающий Шамар Николсон присоединились к летнему сбору красно-белых.

Отметим, что оба футболиста уже приняли участие в тренировочном занятии, которое прошло 5 июля. Также стало известно, что в скором времени в расположение москвичей вернется еще один легионер – хавбек Кристофер Мартинс.

Напомним, 9 июля «Спартак» сыграет против «Зенита» в матче за Суперкубок России. Спустя семь дней подопечные Гильермо Абаскаля отправятся в гости к «Ахмату» в рамках первого тура РПЛ.