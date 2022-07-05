«Базель» не вступал в официальные переговоры с Ордецом

В «Базеле» опровергли информацию издания «Спорт-Экспресс» о переходе в клуб защитника московского «Динамо» Ивана Ордеца.

«Мы никогда не будем обсуждать трансферы таким образом. Но на данный момент нет никакой информации об официальных переговорах «Базеля» о переходе Ордеца», - приводит «Чемпионат» слово директора по медиакоммуникациям Саймона Вальтера.

Добавим, что украинец Ордец по политическим причинам не играет за «Динамо» при том, что контракт защитника с российской командой закончится через два года.