Кристоф Галтье официально возглавил «ПСЖ»

Новым главным тренером «ПСЖ» стал Кристоф Галтье. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Отмечается, что 5 июля состоялась презентация 55-летнего наставника во время пресс-конференции на стадионе «Парк де Пренс». Трудовое сотрудничество специалиста с французской командой рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее клуб покинул аргентинец Маурисио Почеттино.

Напомним, что в прошедшем сезоне Галтье возглавлял «Ниццу». При нем клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Этим летом он расторг контракт с «орлятами».

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Сент-Этьен» и «Лилль».