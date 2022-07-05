«Манчестер Юнайтед» претендует на подписание нападающего «Монако» Бен-Йеддера

Форвард «Монако» и сборной Франции Виссам Бен-Йеддер входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Media Foot Marseille, руководство «красных дьяволов» рассматривает кандидатуру 31-летнего футболиста в качестве усиления своей атакующей линии этим летом. Также отмечается, что игрока также хочет подписать еще один клуб АПЛ – «Вулверхэмптон».

Напомним, что Бен-Йеддер выступает за «Монако» с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он отыграл 52 матча за «монегасков» во всех турнирах, забил 32 гола и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Франции форвард провел 19 встреч (3 гола). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.