В клубе «Легион-Динамо» заявили о том, что планируют предложить контракт Хабибу Нурмагомедову

Президент футбольного клуба «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов ответил на вопрос о том, может ли бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стать игроком махачкалинской команды.

Ранее стало известно, что 33-летний спортсмен был включен в Зал славы промоушена. На его счету 29 побед в карьере и ни одного поражения.

– Планируем ли предложить Нурмагомедову контракт игрока основы? Пока что сам он не изъявил желания играть. Но историю с Хабибом-игроком мы не забывали. Тем более, сейчас новый сезон, так что, возможно, мы скоро снова поднимем с ним этот вопрос. Вопрос полноценного контракта, – цитирует Лахиялова Legalbet.

Напомним, что «Легион-Динамо» был основан в 2015 году. В данный момент клуб выступает в ФНЛ-2.