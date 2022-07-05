Мостовой считает потенциальный уход Вендела из «Зенита» весомой потерей для петербургского клуба

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу слухов о том, что центральный полузащитник «Зенита» Вендел может покинуть российский клуб.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что агент 24-летнего бразильца предложил услуги своего клиента двум европейским командам, а именно «Наполи» и «Эвертону».

– Конечно, это весомая потеря. На фоне других футболистов Вендел стал одним из самых стабильных. У Вендела высокий уровень, и он его держит. Если такой звоночек прозвучал, значит, однозначно уже ищут замену. Ясно, что замену ему не найдешь, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Всего за петербуржцев он отыграл 55 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 19 миллионов евро.