«Время покажет». Гендиректор «Сочи» опроверг подписание Родригао контракта с «Зенитом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко не подтвердил слова своего коллеги из «Зенита» Александра Медведева о том, что бразильский защитник Родригао стал игроком питерского клуба.

«Родригао на 99,9 процентов будет в «Зените»? Посмотрим, время покажет. На матче с ЦСКА Родригао не будет? Посмотрим. Что еще вам можно сказать? Вы же поговорили с Александром Ивановичем», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, в сезоне 2021/22 Родригао провел 31 матч, в котором забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Вместе с командной футболист впервые в истории выиграл серебряные медали российского первенства.