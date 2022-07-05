«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании защитника «Фейеноорда» Маласии за 15 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте сообщил о приобретении левого защитника «Фейеноорда» Тирелла Маласии.

По информации источника, английский клуб заплатил за переход 22-летнего нидерландца 15 миллионов евро. При этом «красные дьяволы» заключили с футболистом четырехлетний контракт.

Напомним, что Маласия является воспитанником академии «Фейеноорда». Всего в составе клуба отыграл 136 матчей, забил четыре гола и отдал десять результативных передач. Его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

За сборную Нидерландов футболист провел пять встреч.