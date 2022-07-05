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«Пари НН» хочет продать Юлдошева, чтобы купить Насруллаева

Предполагаемый новичок выступает с узбекском «Насафе».
05 июля 2022 16:43
автор: Максим Скороходов

«Пари НН» хочет продать левого защитника Иброхимхалила Юлдошева, чтобы на его место купить Шерзода Насруллаева, сообщает Еurostavka.

По данным источника, «Парии НН» еще не договорился с «Насафе» о трансфере Насруллаева. Узбекский клуб хочет 250 тысяч долларов и 20 процентов от следующей продажи. Команда из Нижнего Новгорода предлагает 200 тысяч долларов и 15 процентов от продажи, что не устраивает «Насаф».

Добавим, что в текущем году Насруллаев провел восемь матчей за свою команду, в которых забил один гол.

На счету Юлдошева в прошлом сезоне была 21 игра, один забитый мяч и две результативные передачи.

источник: Eurostavka
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