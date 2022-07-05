«Пари НН» хочет продать Юлдошева, чтобы купить Насруллаева

«Пари НН» хочет продать левого защитника Иброхимхалила Юлдошева, чтобы на его место купить Шерзода Насруллаева, сообщает Еurostavka.

По данным источника, «Парии НН» еще не договорился с «Насафе» о трансфере Насруллаева. Узбекский клуб хочет 250 тысяч долларов и 20 процентов от следующей продажи. Команда из Нижнего Новгорода предлагает 200 тысяч долларов и 15 процентов от продажи, что не устраивает «Насаф».

Добавим, что в текущем году Насруллаев провел восемь матчей за свою команду, в которых забил один гол.

На счету Юлдошева в прошлом сезоне была 21 игра, один забитый мяч и две результативные передачи.